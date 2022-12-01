Ліквідовано одразу шість каналів втечі ухилянтів

СБУ заблокувала ще шість каналів нелегального виїзду до ЄС українських громадян призовного віку.

У результаті спецоперацій у Києві, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях затримано понад 10 організаторів нелегальних «трафіків».

У середньому вартість «квитка» становила від 2 до 6 тис. дол., залежно від регіону проживання і терміновості виїзду.

Втім, завдяки своєчасному реагуванню СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за кордон більше сотні осіб.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.