Кримінал

Ліквідовано одразу шість каналів втечі ухилянтів

1 Грудня 2022 18:08
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сбу, ухилянти

СБУ заблокувала ще шість каналів нелегального виїзду до ЄС українських громадян призовного віку.

У результаті спецоперацій у Києві, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях затримано понад 10 організаторів нелегальних «трафіків».

У середньому вартість «квитка» становила від 2 до 6 тис. дол., залежно від регіону проживання і терміновості виїзду.

Втім, завдяки своєчасному реагуванню СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за кордон більше сотні осіб.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.


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