Кримінал

Ліквідовано дві схеми заробітку на ухилянтах: ділки пропонували відстрочку або службу у тилу
16 Січня 2025 13:04
Поліція затримала двох підозрюваних у заробітку на ухилянтах / Фото: Нацполіція
Поліція затримала двох підозрюваних у заробітку на ухилянтах / Фото: Нацполіція

Оперативники ДВБ Нацполіції припинили діяльність зловмисників у двох областях. Ділки за гроші допомагали чоловікам призовного віку “вирішувати питання” у ТЦК.

Про це повідомили в Національній поліції.

На Дніпропетровщині 33-річний чоловік підшукував військовозобов’язаних та пропонував їм встати на військовий облік без відвідування ТЦК, отримати відстрочку або документи про виключення зі списків військовозобов’язаних. За оновлення військово-облікових даних та оформлення відстрочки від призову на військову службу чоловік запропонував надати 5000 доларів працівнику ТЦК. Підозрюваного затримали під час отримання грошей.

У Хмельницькому 37-річний чоловік пропонував вплинути на співробітників ТЦК для визнання особи обмежено придатною або придатною для служби у військових частинах тилового забезпечення. Така схема дозволяла у разі мобілізації уникнути ротацій у зону проведення бойових дій. За послугу зловмисник вимагав 5000 доларів.

Наразі фігуранту з Дніпра вручили підозру за фактом підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, а ділку з Хмельницького оголосили про підозру у зловживанні впливом. Максимальне покарання інкримінованих статей – до восьми років позбавлення волі.

Затримання підозрюваних у заробітку на ухилянтах / Фото: Нацполіція

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