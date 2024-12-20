Суспільство

Лідери ЄС закликали збільшити експорт електроенергії в Україну
20 Грудня 2024 09:48
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Глави держав і урядів ЄС рішуче засудили російські удари по українській критичній інфраструктурі та закликали збільшити експорт електроенергії до України.

Про це пише Укрінформ.

Європейська рада засудила інтенсивну та навмисну кампанію Росії проти енергетичної та іншої критичної інфраструктури України, яка має на меті використати зиму як зброю. ЄС закликав до посилення матеріальної підтримки та прискорення її постачання для підтримки функціонування електричної інфраструктури України.

«Європейська рада вітає зусилля країн-членів ЄС, зокрема сусідніх з Україною, щодо експорту електричної енергії в Україну і підкреслює необхідність збільшення обсягів цього експорту», – йдеться в документі.

Європейські лідери також закликали до подальшої інтеграції енергосистем України та Молдови з енергетичною мережею ЄС.

«ЄС залишається відданим підтримці України в ремонті, відновленні та відбудові, координуючи зусилля з міжнародними партнерами», – зазначено в підсумковому документі Європейської ради.

Також підкреслено, що Євросоюз продовжить співпрацювати з Україною, підтримуючи її реформи на шляху до європейської інтеграції.


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