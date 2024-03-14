Лідер Російського добровольчого корпусу  закликав мешканців Бєлгородської та Курської областей негайно евакуюватися

Глава Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці збираються відкрити вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей та закликав місцевих мешканців негайно евакуюватись.

Про це повідомляє РДК.

“Ми знову звертаємося до жителів Курщини та Бєлгородщини!

Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту або евакуації, а обстріли мирних міст і сіл України тривають, як і раніше. Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об’єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся..

Звертаюся безпосередньо до жителів цих регіонів. Негайно залиште Курщину, Бєлгородщену, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь по військових цілях на цій території протягом 1,5 години після цього звернення”.

Зранку 14 березня місцева влада Бєлгородщини заявила, що над обласним центром і районом російські сили ППО збили 8 повітряних цілей, російські пабліки пишуть про нібито спробу заходу “української ДРГ”.

В РДК закликали жителів Курської та Брянської області негайно прослідувати в укриття.

У Міноборони РФ заявляють, що над Бєлгородською областю близько 8:30 ранку нібито збили 8 реактивних снарядів.

Доброволець легіону “Свобода Росії” Олексій Барановський “Лютик” вранці 14 березня повідомив, що “в Курській області напружена ситуація, у Бєлгородській області тривають бої” і що їхня “визвольна операція триває вже 3 дні і триватиме далі”.

Зазначимо, що місцева влада Бєлгородської та Курської областей РФ блокує евакуацію, людям забороняють виїжджати погрожуючи звільненням і штрафами.