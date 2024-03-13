Суспільство

Легіон “Свобода Росії” заявив, що буде “змушений завдати вогневого враження по військових позиціях у Бєлгороді і Курську”

13 Березня 2024 13:07
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Бєлгород
Ілюстративне фото / Getty Images

Російські добровольці попередили про підготовку до нанесення вогневого ураження по Бєлгороду та Курську.

Про це вони повідомили у своєму Телеграм-каналі.

“Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує.

Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися!”

У зв’язку з цим, ми змушені завдати вогневої поразки з військових позицій, які розміщені в містах Білгород і Курськ.

Місцева влада, ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини.


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Легіон “Свобода Росії” заявив, що буде “змушений завдати вогневого враження по військових позиціях у Бєлгороді і Курську”
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