Суспільство

Легіон “Свобода Росії” заявив про “роботу” у Бєлгородській області

28 Вересня 2023 15:33
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росія

У Легіоні Свобода Росії, який складається з громадян РФ, які борються проти режиму диктатора Володимира Путіна, заявили про бої в Бєлгородській області. Про це повідомили на каналі з’єднання.

У повідомленні йдеться, що групи Легіону “працюють” на території Бєлгородської області.

“Серед легіонерів поранених і загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни. Іде бій, усі деталі після”, — заявили в ЛСР.

Раніше пропагандистські ресурси РФ заявили про нібито бої з українською диверсійною групою на державному кордоні.


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