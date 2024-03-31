Le Monde: Париж поставить Києву сотні бронемашин і ракет

Франція поставить Україні “сотні” старих, але “все ще функціональних” бронемашин і ракет Aster в рамках нового раунду допомоги Києву в його війні проти Росії. Про це пише французька Le Monde з посиланням на заяву міністра збройних сил країни Себастьяна Лекорню.

“Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини (VAB): це абсолютно необхідно для мобільності військ”, – пояснив міністр в інтерв’ю газеті La Tribune, опублікованому в суботу ввечері. “Ця стара техніка, яка все ще придатна до експлуатації, буде безпосередньо корисною для України у великих кількостях. Ми можемо говорити про сотні до 2024 року і на початку 2025 року”, – додав він.

Французька армія перебуває в процесі заміни своїх бронетранспортерів VAB, яким понад 40 років, на бронемашини нового покоління Griffon, зазначає видання.

У відповідь на нагальні прохання Києва посилити свою протиповітряну оборону, Париж також збирається “випустити нову партію ракет Aster 30” для системи SAMP/T MAMBA, аналога американського Patriot. “Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним управлінням в дуже короткі терміни, щоб доставити їх українцям вже цього літа”, – додав міністр.

У вівторок Лекорню заявив, що він не виключає, що для прискорення виробництва будуть використані замовлення або вимоги до виробників віддавати пріоритет військовим потребам перед цивільними. Париж просить французьку оборонну промисловість виробляти більше і швидше, щоб задовольнити потреби своєї армії і забезпечити довгострокову підтримку України.

“Європейський виробник ракет MBDA заборгував нам швидкі поставки. Цієї п’ятниці були опубліковані укази про поліцейські повноваження міністра збройних сил щодо зобов’язань по поставкам, пріоритетності контрактів і навіть реквізиції”, – наполягав Лекорню. “Я звернувся до Генерального директорату з озброєнь (DGA) з проханням надати мені пропозиції щодо впровадження цих заходів для прискорення виробництва ракети Aster”, – зазначив він.

“DGA видасть MBDA попередню заборону на створення достатніх запасів компонентів. Щоб було зрозуміло, я вимагаю, щоб запаси були створені для того, щоб виробляти боєприпаси”.

Міністр зазначив, що, окрім України, ракети потрібні Франції для боротьби з атаками хуситів у Червоному морі. У листопаді хусити, яких підтримує Іран, розпочали кампанію ударів з використанням безпілотників і ракет по суднах у Червоному морі – регіоні, який є життєво важливим для світової торгівлі.

“На експортному фронті я зазначив, що французька промисловість втратила низку контрактів у країнах Східної Європи. Тепер, щоб продавати зброю на експорт, потрібно добре розбиратися в технологіях, ціноутворенні і дипломатії, але тепер потрібно також добре розбиратися в термінах поставок”, – наполягає Лекорню.