Латвійська служба держбезпеки виявила в інтернеті заклики про приєднання до ПВК “Вагнер”

Служба державної безпеки (VDD) Латвії виявила в інтернеті окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російського військового угруповання «Вагнер».

За повідомленнями Delfi, про це заявили представники латвійської спецслужби.

Більш детальних коментарів у VDD не надали. Представники служби лише пояснили, що раніше в Латвії не виявляли жодної зовнішньої реклами угруповання. У VDD також нагадали, що громадянам та негромадянам Латвії заборонено служити у збройних силах чи військовій організації іншої держави, яка загрожує національній безпеці Латвії.

За порушення цієї заборони передбачено кримінальну відповідальність — позбавлення волі на термін до чотирьох років. Покарання у вигляді тюремного строку до десяти років передбачено за активну участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами Латвії, спрямованому проти територіальної недоторканності чи політичної незалежності країни або іншим чином суперечить міжнародному праву.

VDD закликає громадян повідомляти про помічені ними пропагандистські матеріали або інші спроби завербувати жителів Латвії в угруповання “Вагнер”.