Політика

Латвійська православна церква проголошена незалежною від РПЦ

8 Вересня 2022 19:58
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Сейм Латвії схвалив поправки до закону про Латвійську православну церкву, які затверджують її повну самостійність та незалежність від Російської православної церкви. Про це повідомляє “Інтерфакс” з посиланням на інформагенство BNS.

Відповідні поправки до закону запропонував президент Латвії Егілс Левітс. Він заявив, що в такий спосіб буде відновлено історичний статус ЛПЦ.

«Відмова від будь-якого зв’язку з Московським патріархатом є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки. У незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашій православній потрібна своя самостійна та незалежна церква. Такою була, є і завжди буде позиція Латвійської держави», — наводить слова президента інтернет-видання Delfi.

Ухвалені поправки встановлюють повністю самостійний та незалежний статус ЛПЦ з усіма її єпархіями, парафіями та установами. При цьому в інструкції до законопроекту йдеться, що юридичні зміни не стосуються канонічних питань.

Латвійська православна церква має привести свій статут у відповідність до нових вимог закону до 31 жовтня.

Російська православна церква засудила самостійне проголошення автокефалії ЛПЦ.


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