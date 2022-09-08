Латвійська православна церква проголошена незалежною від РПЦ

Сейм Латвії схвалив поправки до закону про Латвійську православну церкву, які затверджують її повну самостійність та незалежність від Російської православної церкви. Про це повідомляє “Інтерфакс” з посиланням на інформагенство BNS.

Відповідні поправки до закону запропонував президент Латвії Егілс Левітс. Він заявив, що в такий спосіб буде відновлено історичний статус ЛПЦ.

«Відмова від будь-якого зв’язку з Московським патріархатом є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки. У незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашій православній потрібна своя самостійна та незалежна церква. Такою була, є і завжди буде позиція Латвійської держави», — наводить слова президента інтернет-видання Delfi.

Ухвалені поправки встановлюють повністю самостійний та незалежний статус ЛПЦ з усіма її єпархіями, парафіями та установами. При цьому в інструкції до законопроекту йдеться, що юридичні зміни не стосуються канонічних питань.

Латвійська православна церква має привести свій статут у відповідність до нових вимог закону до 31 жовтня.

Російська православна церква засудила самостійне проголошення автокефалії ЛПЦ.