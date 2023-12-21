Кримінал

“Київстар” подав судовий позов у зв’язку з хакерською атакою

21 Грудня 2023 21:22
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хакер

Оператор мобільного зв’язку “Київстар” у зв’язку з масштабною хакерською атакою звернувся до суду з позовом про втручання в роботу мережі.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Є позов з боку “Київстару” про втручання в роботу його мережі. Є вісім кримінальних справ, відкритих Службою безпеки України”, — сказав він.

Водночас Комаров зазначив, що не володіє інформацією щодо позовів проти самої компанії.

Щодо збитків “Київстару”, президент компанії заявив, що повністю всі цифри ще не пораховані, однак, ймовірно, збитки обчислюються мільярдами гривень.

“Ми їх не рахували і навіть не здатні поки що їх підрахувати, оскільки займаємося відновленням внутрішніх систем. Але масштаб — це мільярди гривень”, — уточнив Комаров.


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