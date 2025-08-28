Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою з РПЦ: готує судовий позов

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала Київську митрополію Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) афілійованою з Російською православною церквою.

Про це повідомляється на сайті ДЕСС.

У липні служба видала припис УПЦ МП усунути виявлені порушення законодавства про свободу совісті до 24 серпня 2025 року. Проте церква відмовилася його виконувати, заявивши у листі до ДЕСС, що висновки дослідження були “надуманими”, а сама перевірка — упередженою.

У зв’язку з невиконанням припису, митрополію офіційно визнали афілійованою з РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена. Тепер ДЕСС готує судовий позов про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ МП.

Контекст: після початку повномасштабної війни багато священників і парафій УПЦ заявили про незгоду з позицією патріарха Кирила, який підтримав агресію проти України. У травні 2022 року в Феофанії відбувся собор, де УПЦ оголосила, що постанови РПЦ більше не є підставою для її діяльності. Також митрополит Онуфрій припинив участь у Синоді РПЦ, а ім’я Кирила перестали згадувати під час богослужінь.

Втім, у лютому 2023 року ДЕСС дійшла висновку, що постанови собору у Феофанії не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із РПЦ.

У серпні 2024-го Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією. Президент підписав його в День Незалежності.