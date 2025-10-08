СБУ та поліція проводять обшуки у Почаївській лаврі: розслідують можливе привласнення храму

У місті Почаїв на Тернопільщині тривають обшуки на території Свято-Успенської лаври. Як повідомляє сайт міста Тернопіль 0352.ua, слідчі дії відбуваються у Всіхсвятській церкві, розташованій на кладовищі лаври.

За попередніми даними, Служба безпеки України та поліція шукають документи, які можуть свідчити про ймовірне незаконне привласнення храму УПЦ (МП) у 2018 році. Йдеться про можливе шахрайство з архітектурною пам’яткою, що входить до складу Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника.

За словами директора заповідника Василя Ільчишина, спроби провести слідчі дії у присутності адвокатів закінчилися провокаціями з боку представників релігійної організації.

“Під чітким кураторством братії лаври на місце були запущені неповнолітні, які поводилися агресивно і чинили фізичний опір слідчим і поліції. Під бій дзвонів зібралися літні жінки, які сипали прокльони, плювали в обличчя й поводилися вкрай емоційно. Все — за відпрацьованими методичками,” — розповів Ільчишин.

На місці події присутні співробітники СБУ, поліції та представники заповідника. Офіційних коментарів від правоохоронних органів поки немає.