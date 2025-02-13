Київ накрила “брудна хмара”: рівень забруднення повітря перевищує норму в кілька разів

У Києві 13 лютого спостерігається високий рівень забрудненості повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

“Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок”, – йдеться в повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація спостерігається у Дніпровському та Дарницькому районах, де індекс якості становить 191 та 170 відповідно.