Суспільство

Київ накрила “брудна хмара”: рівень забруднення повітря перевищує норму в кілька разів
13 Лютого 2025 09:05
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Забруднене повітря у Києві / Фото: Telegram
Забруднене повітря у Києві / Фото: Telegram

У Києві 13 лютого спостерігається високий рівень забрудненості повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

“Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок”, – йдеться в повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація спостерігається у Дніпровському та Дарницькому районах, де індекс якості становить 191 та 170 відповідно.


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