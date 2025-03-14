Київ і Вашингтон узгодили текст угоди про корисні копалини, визначається дата підписання

Україна та Сполучені Штати завершили переговори щодо угоди про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини. Зараз сторони очікують на визначення дати підписання документа.

Про це заявила міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час Саміту експортерів Forbes у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

“Угода готова, текст змінювати не будуть. Переговори закриті. Американська сторона ще не визначилася, коли та в яких умовах її підписувати. Україна готова до цього в будь-який момент”, – пояснила Стефанішина.