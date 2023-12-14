Суспільство

Киянам, які здійснюють пересадки між станціями “Либідська” та “Теремки”, повертатимуть кошти

14 Грудня 2023 19:49
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метро, київ

Київрада ухвалила рішення про те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції “Либідська”.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Він уточнив, що кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті 6 станцій синьої гілки метро.

Маршрут з Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн.

“Під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро, платитиме тільки за одну поїздку”, – наголосив Кличко. 

Система повернення поїздок запрацює з 18 грудня. Деталі, як це діятиме, з’являють у Київ Цифровий згодом, уточнив мер Києва. 


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