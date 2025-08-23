Китайський художник Ай Вейвей знімає фільм в Україні

Відомий китайський художник та дисидент Ай Вейвей оголосив про створення фільму, присвяченого Україні. Нині він перебуває в країні й планує залишитися ще на два місяці для реалізації проєкту, повідомляє Bild з посиланням на Berliner Zeitung.

За словами митця, стрічка зосередиться на питаннях «чому Україна досі жива і як культура може існувати у такі важкі часи». Проєкт реалізується за підтримки некомерційної інституції, що допомагає українській культурі та залучає митців до роботи в Україні.

Ай Вейвей приїхав до Києва, щоб підготувати власну виставку, яка відкриється у вересні. Після цього він вирішив повністю зануритися в український контекст. «Я хочу знати більше, випробувати себе, потрапити у складні ситуації. Тільки так я можу скласти власну думку і знайти для цього художню мову», – пояснив він.

Художник зізнався, що в Україні відчув особливий емоційний зв’язок. «Люди тут надзвичайно доброзичливі й готові підтримати. Саме тому я вирішив зробити цей фільм», – сказав Ай Вейвей.