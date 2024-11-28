Китайский балкер обірвав кабелі, тягнучи якір понад 160 кілометрів дном Балтійського моря

Шведська поліція розслідує пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі як можливу диверсію, до якої може бути причетний екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

За інформацією The Wall Street Journal, балкер 15 листопада вийшов із російського порту Усть-Луга. Під час рейсу якір судна пошкодив два кабелі зв’язку: спочатку між Швецією та Литвою, а пізніше між Німеччиною та Фінляндією. Транспондер, який має фіксувати рух судна, було вимкнено, після чого його маршрут відзначався зигзагоподібними маневрами.

Слідчі припускають, що капітан судна, громадянин Китаю, діяв за вказівкою російських спецслужб. На борту також перебував російський моряк, але його ще не допитали.

За попередніми даними, екіпаж навмисно перерізав кабелі, тягнучи якір понад 160 кілометрів дном Балтійського моря. Європейські розвідслужби вважають, що за атакою, ймовірно, стоїть Росія.

До 2024 року Yi Peng 3 здійснював рейси виключно в китайських водах, але згодом почав перевозити російські вантажі, зокрема вугілля та добрива.