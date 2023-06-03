Політика

Китай запропонував використати “всі засоби” для врегулювання війни в Україні

3 Червня 2023 17:03
49
читать на русском →
китай

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував міністру оборони України Олексію Резнікову використовувати “всі можливі засоби” для того, щоб спробувати покласти край війні РФ. Він також пообіцяв розширити військові зв’язки з Києвом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лі зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим і його командою в суботу в рамках Шангрі-Ла Діалогу в Сінгапурі.

За словами Гаврилова, Китай продовжує наполягати на ролі миротворця у війні, попри свої тісні політичні та економічні зв’язки з Москвою. Під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації на місцях.

“Вони готові до спілкування, щоб розширити контакти між українським і китайським військовим керівництвом Я сподіваюся, що після зустрічі ми побачимо певну динаміку”, – заявив заступник міністра.

Пекін активізував зусилля з проведення переговорів про припинення війни Росії в Україні в рамках ширшого плану, очолюваного лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Пропозиція Пекіна включає в себе заклик до припинення вогню, що Україна, США та їхні союзники відкинули, оскільки це фактично допоможе Росії закріпити територіальні завоювання.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Червня 2023 09:00
239

Російські окупанти “накрили” вогнем Харківщину: є загиблі і поранені, серед них – діти
3 Червня 2023 18:56
101

Боррель спрогнозував, що очікує Україну у разі поразки у війні
3 Червня 2023 15:07
36

Зачинене укриття: у Києві взяли під варту охоронця поліклініки, а керівника відправили домашній арешт
3 Червня 2023 12:01
87

Зеленський заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу
3 Червня 2023 11:24
101

В Україні частково знеструмлені сім областей
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
усі думки