Міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував міністру оборони України Олексію Резнікову використовувати “всі можливі засоби” для того, щоб спробувати покласти край війні РФ. Він також пообіцяв розширити військові зв’язки з Києвом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лі зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим і його командою в суботу в рамках Шангрі-Ла Діалогу в Сінгапурі.

За словами Гаврилова, Китай продовжує наполягати на ролі миротворця у війні, попри свої тісні політичні та економічні зв’язки з Москвою. Під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації на місцях.

“Вони готові до спілкування, щоб розширити контакти між українським і китайським військовим керівництвом Я сподіваюся, що після зустрічі ми побачимо певну динаміку”, – заявив заступник міністра.

Пекін активізував зусилля з проведення переговорів про припинення війни Росії в Україні в рамках ширшого плану, очолюваного лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Пропозиція Пекіна включає в себе заклик до припинення вогню, що Україна, США та їхні союзники відкинули, оскільки це фактично допоможе Росії закріпити територіальні завоювання.