Політика

Китай заблокував підсумковий документ саміту G20 – не хоче засуджувати Росію

25 Лютого 2023 19:20
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китай, G20

Китай заблокував ухвалення підсумкової заяви саміту міністрів фінансів країн Великої двадцятки через те, що в ній засуджувалась агресія Росії проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Індія, яка приймає саміт міністрів фінансів G20, опублікувала за його підсумками власну заяву. У неї йдеться, що всі члени G20, окрім Росії та Китаю, були готові “рішуче засудити” повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У заяві Індії на адресу Росії практично точно повторено формулювання з торішньої декларації лідерів G20 на Балі, із зазначенням того, що нинішній саміт “не є форумом для вирішення питань безпеки”.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa, учасники саміту не дійшли консенсусу щодо включення до підсумкової декларації слова “війна”. Видання цитує висловлювання міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, який підтвердив, що саме Китай заблокував ухвалення підсумкової декларації. При цьому Бразилія, за словами міністра, тепер займає “чіткішу і критичну позицію щодо Росії”, ніж раніше.

Китай заявляє про свою “нейтральну” позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає “українською кризою”. КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну “спровокували” НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу, однак одночасно заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони “за мир у всьому світі”.


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