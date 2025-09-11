Китай “взяв до відома” факт залету російських дронів до Польщі

Китай закликав до дипломатичного врегулювання суперечок після того, як російські дрони перетнули повітряний простір Польщі 10 вересня.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь.

Він зазначив, що Пекін “взяв до відома” інформацію про інцидент і висловив сподівання, що всі сторони вирішуватимуть суперечки “шляхом діалогу та консультацій”.

Під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість – з території Білорусі.

