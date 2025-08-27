Китай відкинув пропозицію Трампа щодо тристоронніх ядерних переговорів

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь розкритикував ідею США щодо проведення тристоронніх переговорів про ядерне роззброєння за участі Вашингтона, Москви та Пекіна.

Під час пресконференції 27 серпня він заявив, що ядерні потенціали Китаю і США “принципово не можна порівнювати”, а їхня ядерна політика та стратегічне середовище “є абсолютно різними”.

Реклама

Реклама

“Вимога до Китаю приєднатися до тристоронніх переговорів про ядерне роззброєння між США, Китаєм і Росією є нерозумною і нереалістичною”, — наголосив Го Цзякунь.

Він підкреслив, що Пекін дотримується політики невикористання ядерної зброї першим і утримує свої ядерні сили “на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки”.

Раніше, 25 серпня, президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорював обмеження ядерної зброї з президентом РФ Володимиром Путіним та висловив прагнення залучити до цього процесу Китай.