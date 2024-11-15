Китай побудував перший мегапорт у Південній Америці

Китай побудував і відкрив у Перу свій перший глибоководний порт у Південній Америці, який стане ключовим хабом для постачання китайських товарів до континенту та імпорту ресурсів до Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Порт Чанкай, розташований за 80 км від Ліми, став результатом інвестицій Китаю на суму 1,3 мільярда доларів, з подальшими планами збільшити суму до 3,5 мільярда доларів. Порт на 60% належить китайській держкомпанії Cosco Shipping Ports, а решта — перуанській Volcan Compañía Minera. Конгрес Перу навіть ухвалив спеціальний закон, який надає Cosco ексклюзивні права на експлуатацію порту.

Церемонію відкриття відвідав голова КНР Сі Цзіньпін під час свого дипломатичного турне Південною Америкою. Спочатку порт зможе обробляти близько мільйона контейнерів на рік, а в перспективі він має принести 4,5 мільярда доларів річного доходу та створити понад 8 тисяч робочих місць.

Відкриття порту значно скоротить морський шлях між Перу та Китаєм — з 40 до 23 днів. Крім того, Китай планує інвестувати 3,5 мільярда доларів у будівництво залізничної мережі, яка з’єднає перуанський порт із Бразилією.

Китай активно інвестує в економіку Перу з 2009 року, коли країни підписали угоду про вільну торгівлю. За цей час китайські компанії вклали близько 24 мільярдів доларів у гірничодобувні та енергетичні проєкти в Перу.

Ці великі інвестиції викликали занепокоєння у Вашингтоні. Генерал Лора Річардсон, колишня очільниця Південного командування США, попередила, що порт Чанкай може бути використаний китайським флотом для збирання розвідувальної інформації.