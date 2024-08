Китай обурився через санкції США проти компаній, які допомагають Росії

США оголосили про новий пакет санкцій проти РФ та компаній третіх країн, які допомагають їй. У списку — майже 400 юридичних і фізичних осіб із Росії, Азії, Європи та Близького Сходу. Є там і китайські компанії.

Окремий розділ у санкційному списку присвячений компаніям із КНР та Гонконгу, їх називають “постачальниками для російської військово-промислової бази”. Так, фірми Shenzhen Royo Technology Co Limited із Гонконгу та Qingdao Hehuixin International Trade Co Ltd із КНР потрапили під санкції, бо надіслали технології російській оборонній компанії Drake. А остання вже є у санкційному списку Штатів, і потрапила вона туди, бо має контракт з Іраном на отримання компонентів і деталей для БпЛА.

Компанія Jinhua Hairun Power Technology Co Ltd виробляє верстати, карбюратори та поршні і встигла здійснити сотні постачань до Росії. І таких компаній в американському списку — понад десять.

Нові санкції не сподобалися КНР. У Міністерстві торгівлі країни заявили, що внесення компаній у список експортного контролю — “порушення світових торговельних порядків і правил”. Як пише Financial Pоst, таке рішення Вашингтона “вплине на глобальні промислові та ланцюги постач”.

“Китай закликає США негайно припинити свої неправомірні дії і вживатиме потрібних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній”, — заявили в міністерстві.