США розширили антиросійські санкції

США оголосили новий пакет санкцій, який охоплює близько 400 суб’єктів, пов’язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, нові обмеження вплинуть на ключові для Росії нафтові та газові проекти. Під санкції потрапили такі компанії, як:

ТОВ “Екропромстрой”, дочірня компанія “Новатек”, якій передано 40% ТОВ “Арктик СПГ-2”;

ТОВ “Межрегионстрой”, яка будує об’єкти для проекту “Восток Ойл” від “Роснефть”;

ПАТ “Якутская топливно-энергетическая компания” (ЯТЕК), відповідальна за проект “СПГ Якутия”.

Санкції також накладаються на найбільших експортерів вугілля з Росії, таких як “СДС Уголь”, “УК Мечел-Майнинг”, АТ “Стройсервис”, та дві дочірні компанії “Росатома”.

До санкційних списків внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Під санкції потрапляють численні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікроелектроніки в Росію в обхід санкцій. Деякі з цих компаній постачали товари на мільйони доларів.

Крім того, санкції поширюються на мережі суб’єктів, залучених до забезпечення російського ВПК, включаючи учасників схеми постачання західними компонентами для виробника винищувачів “Су”.

США також посилюють контроль за експортом до Росії та Білорусі та обмежують доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК). До списку компаній, які підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, додано 131 компанію з Росії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, підозрюваних у порушенні санкцій.