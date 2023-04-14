Політика

Китай обіцяє “не підливати олії у вогонь”

14 Квітня 2023 11:18
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Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган зустрівся в Пекіні з німецькою колегою Анналеною Бербок і, серед іншого, коротко висловився й про війну в Україні.

В останні тижні європейські країни без видимого успіху закликали Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну, і Бербок повторила цей заклик: “ніяка інша країна не має такого впливу на Росію, як Китай”. “Має відверто сказати, що для мене дивовижна китайська позиція, яка досі не включає заклик до агресора – Росії – зупинити війну”, – додала вона.

Цінь Ган заявив, що Китай готовий працювати над встановленням миру і закликає всіх залучених у кризу сторін зберігати об’єктивність і спокій і працювати разом. “І хочу наголосити на одному моменті: роль Китаю в українському питанні, наша пропозиція, зводиться до одного: переконувати і сприяти переговорам, і ми не робитимемо нічого, щоб підлити олії у вогонь”, – додав міністр.

Серед секретних документів Пентагону, що просочилися в інтернет, був один датований 23 лютого, в якому з посиланням на перехоплені повідомлення російської Служби зовнішньої розвідки повідомлялося, що Центральна військова рада ЦК КПК схвалила невелике приховане збільшення допомоги Росії летальними засобами (чим конкретно, в документі не розкривалося) . З документа випливало, що ця інформація не підтверджена і невідомо, як СЗР отримала такі відомості.

Раніше американські офіційні особи говорили, що у них є інформація про те, що китайське керівництво розглядає питання про військову допомогу Росії, але про жодні прийняті рішення з цього приводу їм не відомо.


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