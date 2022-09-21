Суспільство

Киргизів попередили про кримінальну відповідальність за участь у чужій війні

21 Вересня 2022 19:14
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Посольство Киргизстану в РФ попередило громадян про кримінальну відповідальність за участь у чужій війні.

У прес-релізі посольства прямо йдеться, що це звернення – реакція на те, що Держдума Росії ухвалила закон про спрощене отримання громадянства РФ для тих трудових мігрантів, хто візьме участь у війні.

У посольстві заявили, що якщо громадянин Киргизстану візьме участь у російсько-українській війні, то на батьківщині він отримає звинувачення у найманстві, воно передбачає до 10 років ув’язнення.

Якщо громадянину Киргизстану в Росії запропонують вирушити на війну, йому слід негайно зв’язатися з посольством.

За даними влади Киргизстану, на заробітки в Росію 2022 року поїхали майже 225 тисяч людей.

Вчора мер Москви пообіцяв, що пункт вербування на війну буде відкритий у центрі Сахарово – це найбільший пункт, де тримають зазвичай нелегальних мігрантів перед депортацією.


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