Кримінал

Курськ та Москву атакували безпілотники

20 Серпня 2023 08:19
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бпла, росія

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що, за попередньою інформацією, безпілотник врізався “у дах будівлі залізничного вокзалу” у Курську. Після цього на даху виникла пожежа, п’ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла, стверджує він.

Губернатор поклав відповідальність за те, що сталося на Київ. “Всі оперативні служби перебувають на місці”, – додав Старовойт.

Повідомляється також, що вночі 20 серпня було здійснено “спробу прольоту” безпілотника до Москви на південному напрямку, написав у Telegram-каналі мер Сергій Собянін.

Засоби протиповітряної оборони виявили безпілотник над Ступінським районом Московської області, заявили потім у Міноборони РФ. За його версією, БПЛА був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.

Як стверджує Міноборони РФ, пристрій упав у безлюдному районі. Постраждалих та руйнувань на території Москви та Підмосков’я немає, заявили у відомстві.

Незадовго до коментаря Собяніна аеропорти Домодєдово та Внуково тимчасово припиняли роботу. За даними Telegram-каналів Baza та 112, було введено план “Ковьор”, який застосовують при появі в повітряному просторі невідомих об’єктів.


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Курськ та Москву атакували безпілотники
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