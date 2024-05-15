Кримінал

Курсант Одеської військової академії загинув під час стрибка з парашутом

15 Травня 2024 17:03
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дбр
Курсант одеської військової академії, який загинув під час стрибка з парашутом / Фото: ДБР

19-річний курсант одеської Військової академії загинув під час тренувальних стрибків з парашутом.

Як повідомляє ДБР, подія сталась 14 травня на базі одного з українських аеродромів.

“Тренувальний стрибок курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів. За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. 19-річний хлопець загинув одразу на місці події”, – йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР зазначили, що перевірятимуть, чи провели інструктори належну підготовку курсантів, їхній інструктаж та чи дотримувались вони правил під час тренувальних польотів. Експертиза має також встановити, чи був правильно укладений парашут. 

Правопорушення попередньо кваліфікували як недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. У разі доведення вини причетних до події осіб, їм загрожуватиме від п’яти до восьми років тюрми.  


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