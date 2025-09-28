Куп’янськ закрили на в’їзд: евакуюватися можна лише пішки

Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових. Про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі Суспільного.

За його словами, нині місто є повністю закритою територією, і потрапити туди можуть лише українські військові. Це значно ускладнює процес евакуації цивільного населення. «Єдиний спосіб виїхати – це пішки залишити територію Куп’янська, після чого наші служби – волонтери, ДСНС, поліція – заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Також можна звернутися до військових, і ті обов’язково допоможуть», – наголосив Беседін.

За його даними, у правобережній частині Куп’янська наразі залишаються 680 мешканців, а на території всієї громади – близько 1640 цивільних. «Загроза їхньому життю є щомиті», – додав керівник МВА.

