Суспільство

Кулінарне шоу з Клопотенком у Лаврі: що відомо про конфлікт
16 Грудня 2024 21:17
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церква
Кадр з кулінароного шоу "Готуємо 12 втрачених українських страв"

На YouTube-каналі проєкту “Реальна історія” вийшов випуск “Готуємо 12 втрачених українських страв“. Зйомки шоу, які проходили в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври, спричинили масштабний скандал. Представники УПЦ МП звинуватили авторів програми в розпалюванні релігійної ворожнечі та подали відповідну заяву до поліції.

Випуск за участі відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка та дослідниці гастрокультури Олени Брайченко розповідає про 12 автентичних українських страв, серед яких: кутя з халвою, карачун, пампухи з ружею та борщ із вушками. Мета програми — популяризація українських кулінарних традицій.  

Зйомки в Лаврі зібрали близько 160 тисяч переглядів, але місце проведення стало предметом гострої критики.  

Звинувачення від УПЦ МП

Адвокат УПЦ МП Микита Чекман заявив, що автори програми, зокрема Євген Клопотенко, режисер Акім Галімов і директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” Максим Остапенко, порушили закон. Їх звинувачують за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання релігійної ворожнечі).  

Зокрема, адвокат цитує слова Клопотенка про те, що можливість зняти програму в Трапезному храмі з’явилася лише після того, як Лавра перестала бути під контролем УПЦ МП.  

Думки духовенства розділилися 

Священник Православної церкви України Георгій Коваленко виступив на захист програми, зазначивши, що Трапезна палата є історично банкетною залою, а не храмом, і є ідеальним місцем для культурних заходів.  

Національний заповідник “Києво-Печерська Лавра” також підтвердив, що зйомки не суперечили закону.  

Захисники шоу наголосили, що випуск також мав благодійну мету — збір коштів для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну.  

Реакція Клопотенка

Євген Клопотенко вибачився перед тими, чиї релігійні почуття могли бути зачеплені, але звернув увагу на те, як російська пропаганда використовує цей конфлікт для дестабілізації. Він зауважив, що подібні ситуації є частиною інформаційної війни.  

“Ворог витрачає неймовірні зусилля, щоб роз’єднати нас, викидаючи сотні фейків у інфопростір. Але в нього нічого не вийде! Російські ботоферми, сплячі агенти, пропагандисти дуже швидко мобілізуються та діють злагоджено”, – зазначив Клопотенко.


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