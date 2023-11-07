Кулеба зустрінеться з єврокомісарами у Брюсселі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушає до Бельгії. У Брюсселі протягом 7-8 листопада він зустрінеться з комісарами Євросоюзу.

Про це заявили у пресслужбі МЗС.

Кулеба проведе переговори із комісарами Європейського Союзу напередодні оприлюднення звіту Європейської Комісії про те, як Україна виконала рекомендації від ЄС. Звіт має важливе значення для початку перемовин про вступ України в Євросоюз.



Під свого відрядження голова української дипломатії також проведе переговори із прем‘єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо та міністеркою закордонних справ Аджою Лабіб. Головні теми — подальша військова підтримка України, захист української енергетичної інфраструктури взимку, реалізація Формули миру президента Володимира Зеленського, європейська інтеграція України

Дмитро Кулеба також стане почесним гостем на конференції послів Бельгії.