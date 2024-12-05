Суспільство

Кулеба спростував інформацію про своє “працевлаштування в США”
5 Грудня 2024 16:51
читать на русском →
кулеба
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба / Фото з Facebook Кулеби

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив чутки про свою нібито еміграцію до США. У своєму зверненні, опублікованому в соцмережах, він назвав інформацію про втечу фейком, який почали поширювати ще у вересні, а нині активно розганяють.  

Він навів цитату з релізу Гарвару, в якій ідеться про те, що “Кулеба залишатиметься в Україні , здійснюючи кілька візитів до Кембриджа, штат Масачусетс, протягом навчального семестру для безпосередньої взаємодії зі студентами, викладачами та ширшою спільнотою Гарварду”.

Ексміністр запевнив, що продовжить жити в Україні та активно працювати на благо держави. “Я буду й надалі жити в Україні. Скоро поїду на Гуцульщину, потім на Полтавщину, потім Черкащину й поділюся історіями звідти. Я нікуди не переїжджаю, а використовую свої знання, досвід і зв’язки для нашої країни,” — сказав він.  

5 грудня стало відомо, що Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Белфера при школі Кеннеді у Гарварді.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Грудня 2024 17:21

Зеленський підписав указ про заборону переведення медиків у піхоту
5 Грудня 2024 17:40

Сили оборони отримають понад 30 тис. далекобійних ударних безпілотників у 2025 році
5 Грудня 2024 16:51

Кулеба спростував інформацію про своє “працевлаштування в США”
5 Грудня 2024 15:41

Уряд провів виїзне засідання на Харківщині
5 Грудня 2024 14:44

Сирійські повстанці увійшли в Хаму
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
усі думки