Кулеба спростував інформацію про своє “працевлаштування в США”

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив чутки про свою нібито еміграцію до США. У своєму зверненні, опублікованому в соцмережах, він назвав інформацію про втечу фейком, який почали поширювати ще у вересні, а нині активно розганяють.

Він навів цитату з релізу Гарвару, в якій ідеться про те, що “Кулеба залишатиметься в Україні , здійснюючи кілька візитів до Кембриджа, штат Масачусетс, протягом навчального семестру для безпосередньої взаємодії зі студентами, викладачами та ширшою спільнотою Гарварду”.

Ексміністр запевнив, що продовжить жити в Україні та активно працювати на благо держави. “Я буду й надалі жити в Україні. Скоро поїду на Гуцульщину, потім на Полтавщину, потім Черкащину й поділюся історіями звідти. Я нікуди не переїжджаю, а використовую свої знання, досвід і зв’язки для нашої країни,” — сказав він.

5 грудня стало відомо, що Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Белфера при школі Кеннеді у Гарварді.