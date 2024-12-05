Колишній голова МЗС Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Гарвардського університету

Центр Белфера при Гарвардській школі Кеннеді, яка є частиною Гарвардського університету, оголосив про призначення колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби старшим науковим співробітником.

Відповідна інформація зʼявилась на сайті Belfer Center.

З 2024 року Дмитро Кулеба обійматиме посаду старшого наукового співробітника Центру науки та міжнародних відносин Белфера. У своїй заяві директорка центру Меган Л. О’Салліван наголосила, що Кулеба став ключовою фігурою у боротьбі України та міжнародної спільноти проти одного з найбільших викликів глобальному порядку після Другої світової війни. Його стратегічне бачення та лідерство зробили його трансформаційним діячем, а призначення в Центрі Белфера сприятиме підготовці нового покоління лідерів. Кулеба також стане натхненням для студентів Гарварду та вагомим ресурсом для академічної спільноти.

Дмитро Кулеба зосередить свою роботу на питаннях дипломатії, безпеки та стійкості, досліджуючи способи протидії автократіям, зміцнення демократичних інститутів і формування міжнародних коаліцій. Він також планує написати книгу, яка стане ґрунтовним аналізом останніх років війни в Україні. Окрім цього, він проводитиме лекції, семінари та наставництво для студентів та науковців Гарвардської школи Кеннеді.

Кулеба має багатий досвід у дипломатії, державному управлінні та науці. Його діяльність охоплює міжнародні відносини, правові аспекти та протидію дезінформації. За час своєї кар’єри він обіймав посади віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, постійного представника України при Раді Європи та члена РНБОУ.

У Центрі Белфера відзначили, що Кулеба був одним із ключових членів команди президента Володимира Зеленського під час війни. Як наймолодший міністр закордонних справ України, він керував українською дипломатією у критичний момент, сприяючи створенню альянсів, забезпеченню військової допомоги, впровадженню санкцій проти Росії, а також зміцненню зв’язків із ЄС, НАТО, Африкою, Азією та Латинською Америкою.