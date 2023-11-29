Кулеба заявив, що ще кілька міністрів не підуть на зустріч ОБСЄ через присутність там Лаврова 

Країн, які не згодні з участю глави МЗС РФ Сергія Лаврова у міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп’є, більше за чотири, але кожна держава висловлює свій протест по-різному.

Про це заявив під час спілкування з українськими ЗМІ у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава української дипломатії зазначив, що сьогодні до нього підходили представники деяких країн, які сказали, що не будуть на міністерському засіданні ОБСЄ через участь Лаврова, але не говоритимуть про це публічно. Міністри ще кількох країн, за словами Кулеби, сьогодні будуть присутні на вечері у Скоп’є, яка проходитиме без глави МЗС РФ, але не братимуть участі завтра в офіційній частині, де буде Лавров.

«Країн, які не згодні з участю Лаврова (у міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп’є – ред.), більше ніж чотири, але кожна країна сама вирішує – і ми поважаємо це, – яким чином проявляти цю незгоду», – сказав Кулеба.

Коментуючи македонське головування в ОБСЄ, він відзначив, що Північна Македонія весь рік принципово і послідовно підтримувала Україну, і висловив їй подяку за це.

«Що стосується рішення про запрошення Лаврова, то є група держав-учасниць ОБСЄ, які вважають, що на цей крок варто було піти, щоб урятувати ОБСЄ від повного колапсу і розвалу у зв’язку з тим, що потрібно ухвалити рішення про бюджет, про головування і про перепризначення керівників організації. Моя позиція добре відома: якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії, або знайти шлях виключити Росію з ОБСЄ», – наголосив очільник МЗС.