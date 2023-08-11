Політика

Кулеба запевнив Німеччину та США, що Taurus і ATACMS використовуватимуться лише на території України

11 Серпня 2023 18:47
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кулеба, ракети

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Німеччину і США надати далекобійні ракети Taurus і ATACMS, запевнивши, що Сили оборони використовуватимуть їх виключно в межах кордонів України.

Про це Кулеба написав у Twitter.

“Ракети дальнього радіусу дії довели своє вирішальне значення. Саме тому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Обидві ракети будуть використовуватися виключно в межах наших кордонів. Чим більша дальність ракет, тим коротша війна”.

Раніше у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.


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