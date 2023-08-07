Політика

Кулеба закликав США посилити Україну надавши ATACMS

7 Серпня 2023 20:20
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кулеба, ракети, сша

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном наголосив на необхідності посилення України шляхом надання ATACMS.

Про це пише Європейська правда“.

Під час розмови, за словами Кулеби, він із Блінкеном обговорив подальші кроки для розширення глобальної підтримки “формули миру” та рішення для збільшення експорту українського зерна.

“Я подякував США за всю надану допомогу та наголосив на необхідності посилення далекобійних спроможностей України шляхом надання ATACMS”, – додав міністр у Twitter.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу “земля-земля” з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.


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