Кулеба: Україна вступає у вирішальну фазу війни

Час табу щодо постачання зброї вичерпано, Україна входить у вирішальну фазу війни і її єдина мета – перемога, заявив глава МЗС країни Дмитро Кулеба.

“Мета може бути лише одна: перемога України. Тільки так можна забезпечити міцний та справедливий мир і безпеку в Європі”, – написав він у Facebook.

За словами Кулеби, цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати 2022-го.

Для цього президент України Володимир Зеленський щодня проводить переговори зі світовими лідерами, і деякі рішення про постачання зброї приймаються прямо під час цих розмов, сказав міністр.

“Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея Patriot, боєприпаси та багато іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету! […] Дипломатичній команді президента вдалося переконати союзників: час табу щодо зброї мивнув”, – написав Кулеба.