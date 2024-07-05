Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним главою МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

“Щойно мав розмову з новопризначеним державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі, в ході якої я привітав його з початком роботи на чолі британської дипломатії. Я вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах”, – написав Кулеба в Х.

Під час розмови міністри розглянули подальші кроки в двосторонніх відносинах, а також приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні.

Кулеба також додав, що британський колега прийняв його запрошення відвідати Україну з візитом.