Кулеба поспілкувався з главою МЗС Великої Британії щодо постачання до України систем ППО Patriot

У понеділок, 8 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав телефонну розмову телефоном з очільником МЗС Британії Девідом Кемероном. Сторон обговорили питання постачання до України систем ППО Patriot.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X.

“Ціную активну позицію Девіда Кемерона, спрямовану на досягнення результатів”, — йдеться у дописі глави української дипломатії за підсумками розмови з очільником МЗС Великої Британії.

Кулеба нагадав, що розмова із Кемероном щодо поставок ППО — це розвиток переговорів в штаб-квартирі Альянсу, які відбулися минулого тижня під час засідання Ради Україна-НАТО.