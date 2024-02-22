Кулеба обговорив з польськими політиками шляхи вирішення ситуації на кордоні з Україною

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що сьогодні, 22 лютого, у Варшаві зустрівся з керівником Кабінету польського прем’єр-міністра Павлем Грасем і головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем.

Про це Кулеба написав у соцмережі X.

За його словами уряди України та Польщі налаштовані на розв’язання “проблемних питань”. Кулеба виразив вдячність за рішення польської влади, які гарантуватимуть безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну.

Також він додав, що під час зустрічі обговорили подальші спільні зусилля для нарощування військових постачань.