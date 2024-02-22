Політика

Кулеба обговорив з польськими політиками шляхи вирішення ситуації на кордоні з Україною

22 Лютого 2024 18:43
читать на русском →
кулеба, польща
Дмитро Кулеба / Getty Images

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що сьогодні, 22 лютого, у Варшаві зустрівся з керівником Кабінету польського прем’єр-міністра Павлем Грасем і головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем.

Про це Кулеба написав у соцмережі X.

За його словами уряди України та Польщі налаштовані на розв’язання “проблемних питань”. Кулеба виразив вдячність за рішення польської влади, які гарантуватимуть безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну.

Також він додав, що під час зустрічі обговорили подальші спільні зусилля для нарощування військових постачань.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2024 19:23

Окупанти вдарили по селу на Донеччині з “Ураганів”: є жертви
22 Лютого 2024 19:05

Від матері Навального вимагають поховати сина таємно
22 Лютого 2024 17:03

На третій день після мобілізації на Рівненщині раптово помер 29-річний чоловік  
22 Лютого 2024 16:34

Україна отримає від Великої Британії ще 200 ракет Brimstone
22 Лютого 2024 15:22

Затверджено календарний план національного мультипредметного тесту у 2024 році – Міносвіти
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки