Кулеба не очікує постачання винищувачів Україні у близькій перспективі

Глава МЗС Дмитро Кулеба не очікує швидкого постачання винищувачів Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю “Bild am Sonntag”.

“Я не очікую, що поставка винищувачів відбудеться найближчим часом, тому що це дуже складне завдання з логістичної та технічної точки зору” – зазначив Кулеба.

Саме тому, за його словами, українська сторона вже зараз пропонує розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках.

“Щоб, коли буде прийнято рішення про надання літаків, ми не витрачали час і багато місяців на підготовку” – сказав міністр.

У лютому, нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну, але заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. Лідер найбільшого опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц також вважає можливим, що Німеччина поставить Україні винищувачі.