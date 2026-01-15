Кулеба: міська влада Києва не підготувалась до морозів і ударів по енергетиці

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Київ увійшов у зимовий період без належним чином розгорнутої системи резервної генерації та без комплексної підготовки до можливих енергетичних збоїв.

За його словами, столиця, яка має найбільший бюджет у країні, не забезпечила критичну інфраструктуру альтернативними джерелами енергоживлення, не затвердила й не відпрацювала системний план резервного енергозабезпечення житлового фонду, не вибудувала повноцінної взаємодії з ОСББ та не провела завчасного структурованого інформування населення щодо можливих сценаріїв дій у разі кризових ситуацій.

Кулеба наголосив, що це не емоційна оцінка, а управлінський висновок за результатами перших днів енергетичної кризи після настання морозів і масованих ударів росії по Києву. Саме через це, за його словами, держава була змушена взяти координацію на себе та створити Штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у столиці.

Він підкреслив, що мета штабу — не політика, а забезпечення мешканців міста теплом, світлом, водою та доступом до допомоги. Серед ключових завдань Кулеба назвав оперативне нарощування резервної генерації, дооснащення опорних Пунктів Незламності, забезпечення стабільного зв’язку, налагодження взаємодії з громадами, ОСББ та бізнесом, а також чесне й завчасне інформування населення.

Віце-прем’єр подякував комунальникам, енергетикам і рятувальникам, які, за його словами, щодня працюють на межі можливостей. Водночас він наголосив, що відповідальність за підготовку міста до зими є окремою управлінською площиною, яку більше не можна ігнорувати.

Кулеба зазначив, що йдеться не про пошук винних, а про виправлення системних прогалин, які стали очевидними в умовах масованих атак і морозів. Він також підкреслив, що Київ працює в режимі закону про столицю та в умовах воєнного стану і має достатні повноваження, сконцентровані у мера міста, для виконання складних завдань.

За словами Кулеби, міською владою було втрачено час, однак зараз необхідно спільною роботою виправити максимум можливого.