Кубракова та Найєма викликали в Раду для обговорення питання захисту критичної інфраструктури

До сесійної зали парламенту викликали міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова та голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

За його словами, законодавчу ініціативу підтримали 233 народні депутати.

«Парламент викликав Кубракова та Наєма на засідання», – поінформував він.

Железняк уточнив, що парламентарії викликали посадовців до Ради щодо питання захисту критичної інфраструктури держави.