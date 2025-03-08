Спорт

Кубок світу з біатлону: Джима та Дмитренко фінішували в топ-30 персьюту
8 Березня 2025 20:00
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П'єдестал пошани жіночої гонки переслідування в Нове-Мєсто (зліва направо): Ганна Еберг, Жюлья Сімон, Осеан Мішлон / Фото NordicMag
П'єдестал пошани жіночої гонки переслідування в Нове-Мєсто (зліва направо): Ганна Еберг, Жюлья Сімон, Осеан Мішлон / Фото NordicMag

8 березня в чеському Нове-Мєсто відбулася гонка переслідування серед жінок у рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону. Україну представляли Юлія Джима та Христина Дмитренко.

Перемогу в гонці здобула Жюлья Сімон із Франції, для якої це вже 21-й тріумф на етапах Кубка світу. Вона припустилася лише одного промаху. Друге місце посіла шведка Ганна Еберг, яка відстала від лідерки на 17,2 секунди. Третьою фінішувала ще одна представниця Франції Осеан Мішлон, маючи два штрафні кола.

Українські біатлоністки фінішували у топ-30 і набрали залікові бали.
🔹 Юлія Джима з одним промахом посіла 25-те місце.
🔹 Христина Дмитренко закрила 18 із 20 мішеней і завершила гонку на 30-й позиції.

У чоловічій гонці переслідування, яка також відбулася в цей день, найкращим серед українців став Дмитро Підручний – він фінішував 36-м.

Завершиться етап Кубка світу в Нове-Мєсто 9 березня класичними естафетами.


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