“Крістал Пелас” здолав “Ліверпуль” і виграв Суперкубок Англії

“Крістал Пелас” сенсаційно переміг чемпіона Прем’єр-ліги “Ліверпуль” у серії пенальті 3:2 після бойової нічиєї 2:2 у матчі за Суперкубок Англії на “Вемблі”. Героєм зустрічі став голкіпер “орлів” Дін Гендерсон, який повторив свої кубкові подвиги, відбивши два удари з “позначки”. Матч на Україну транслював канал Setanta Sports.

Переможний пенальті забив Джастін Девенні, тоді як Мохамед Салах змарнував перший удар для “Ліверпуля”, а Гендерсон парирував спроби Алексіса Мак Аллістера та Гарві Елліотта.

Рахунок у матчі відкрив новачок “червоних” Гюго Екітіке вже на 4-й хвилині після ефектної комбінації з рекордним придбанням клубу Флоріаном Вірцем. Але на 17-й хвилині Жан-Філіп Матета зрівняв із пенальті, призначеного за фол Вірджила ван Дейка на Ісмаїлі Саррі.

Другий гол “Ліверпуля” забив ще один літній новачок Джеремі Фрімпонг, чий навіс несподівано зрикошетив у ворота від стійки. “Пелас” відповів у кінцівці: Сарр скористався помилкою оборони та переграв Аліссона за 13 хвилин до фінального свистка.

Наприкінці основного часу лондонці могли вирвати перемогу, але матч перейшов у серію пенальті, де Девенні поставив переможну крапку, подарувавши “Крістал Пелас” третю поспіль перемогу на “Вемблі” та перший Суперкубок Англії в історії клубу.