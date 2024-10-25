Кремль заперечує, що Путін регулярно спілкується з Маском

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав «неправдою» інформацію газети The Wall Street Journal про те, що Володимир Путін підтримує регулярні контакти з американським бізнесменом Ілоном Маском.

“Ні, це все неправда. Тобто це абсолютно неправдива інформація опублікована в газеті The Wall Street Journal”, – заявив представник Кремля на брифінгу.

Як стверджує WSJ, президент РФ регулярно спілкується з главою SpaceX, Tesla і X з кінця 2022 року, обговорюючи особисті теми, бізнес і геополітичну напруженість. Так, одне з джерел видання розповіло, що наприкінці 2023-го Путін просив Маска не активувати Starlink над Тайванем як послугу Пекіну.

Бесіди Путіна і Маска, пише видання, продовжилися і 2024 року, коли бізнесмен почав критикувати владу США за військову допомогу Україні і став брати участь у передвиборчій кампанії Дональда Трампа.