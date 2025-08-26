Кремль намагається захистити завод дронів у Єлабузі від українських атак, — АТЕШ

У російському місті Єлабуга біля заводу з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 почали будувати вежі з модулем ППО “Панцир” для захисту підприємства від атак українських дронів.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Реклама

Реклама

За даними АТЕШ, це свідчить про серйозні пошкодження заводу після ударів українських дронів та спроби російської влади захистити виробництво.

У русі зазначають, що імпровізовані укріплення та “Панцирі” не зможуть уберегти об’єкт від нових атак, а під загрозою залишається і вся логістика постачання дронів для обстрілів України.

Нагадаємо, завод дронів у Єлабузі неодноразова ставав мішенню для українських безпілотників. Останні удари по підприємству було зафіксовано 15 червня, коли підрозділи Сил спеціальних Збройних Сил України завдали ударів по потужностях з виробництва БпЛА.