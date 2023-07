Кремль й досі не може вирішити майбутнє “вагнерівців”, – британська розвідка

Кремль та військове керівництво РФ й досі не можуть дійти згоди щодо майбутнього приватної військової компанії «Вагнера» після невдалого заколоту Євгена Пригожина, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

«Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи «Вагнера» 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи», – каже британська розвідка.

Зазначається, що 12 липня Міноборони РФ повідомило, що «вагнерівці» передали армії 2000 одиниць техніки, зокрема танки. Розвідка наголошує, що станом на 15 липня «принаймні невелика» група найманців «Вагнера» прибула до Білорусі.

При цьому низка груп у соціальних мережах, пов’язаних із «Вагнером», поновили свою діяльність, вони зосередилися на діяльності ПВК в Африці, кажуть розвідники.

«Судячи з нещодавніх заяв російських чиновників, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення «Вагнера» зберегти свою широку присутність на континенті», – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 July 2023.



