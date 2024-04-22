Кремль через Гагаузію намагається зірвати євроінтеграцію Молдови

Прагнення Кишинева стати членом Євросоюзу не до вподоби Москві. Тож вона усіма способами намагається залишити Молдову у сфері свого впливу. Для цього РФ, яка застрягла на полі бою в Україні та не має спільних кордонів з Молдовою, залучає інші інструменти. Зокрема, діє за допомогою молдовського олігарха-втікача Ілана Шора та його ставлениці — голови Гагаузької автономії Євгенії Гуцул.

Про це повідомляє RFI.

“Півтора року тому CNN опублікував секретний план (РФ) дестабілізації в республіці Молдова. Вони розраховують підібрати Молдову під себе, використовуючи soft power (м’яку силу), а не військову операцію. І говорили саме про сепаратизм, регіоналізацію та використання місцевих еліт, місцевих лідерів суспільних думок. Саме це зараз реалізується на практиці”, — зазначає молдовський експерт у сфері безпеки Андрій Курерару.

21 квітня втікач Шор оголосив у Москві про створення передвиборчого блоку під назвою “Перемога” (рос. “Победа”). До нього увійшли заборонені та опозиційні партії “Шор”, “Відродження”, “Шанс”, “Альтернатива і сила порятунку Молдови” та “Вікторія”. На заході у московському готелі олігарх-втікач заявив, що пропонує “новий шлях” для Молдови та назвав ідею ЄС фантомом, яка загубить молдован.

Під час московської зустрічі Гуцул заявила, що мешканців Гагаузії намагаються “переформатувати під новий культурний код”.

“Вони втратили свою ідентичність і стали більше російськомовними, ніж гагаузами… Гагаузія наразі є форпостом Росії у Молдові”, — зауважує Андрій Курерару.

Гагаузька автономія розташована на півдні Молдови поблизу українського кордону та складає лише 5 % від загальної території країни. Понад 80% її населення становлять гагаузи — нечисленний народ тюркського походження, який сповідує православ’я. 30 років тому цей край увійшов до Молдови на правах автономії, хоч у складі Молдавської РСР її не мав. Наданню автономії Гагаузії сприяла Туреччина. Так гагаузи отримали інструмент для збереження та розвитку своєї мови, культури та традицій. От тільки скористалися ним в інших цілях. У результаті, гагаузька мова занепадає, натомість панівну роль у Гагаузії займає російська.