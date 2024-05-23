Політика

Країни ЄС не можуть дійти згоди щодо нового пакета санкцій, – FT

23 Травня 2024 15:52
читать на русском →
санкції, Євросоюз
Ілюстративне фото / Getty Images

Серед країн ЄС залишаються розбіжності стосовно нового пакета санкцій проти РФ. Дискусії ідуть навколо “тіньового флоту” танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти.

Про це повідомляє Financial Times.

Напередодні посли держав-членів ЄС обговорили новий проєкт запропонованих обмежень, які також включають заборону на реекспорт російського СПГ — це перший раз, коли ЄС офіційно націлений на російські газові продукти — що, за словами одного з учасників зустрічі, стало “кроком уперед”.

Джерела FT повідомили про розбіжності навколо масштабу обмежувальних заходів, але, за їхніми словами, немає ідеологічного протистояння або безкомпромісних “червоних ліній”.

Найбільша проблема стосується посилення санкцій проти танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти з неперевіреною страховкою та невідомими структурами власності.

Такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти цих заходів. На думку трьох країн, такі санкції лише призведуть до того, що судноплавні оператори почнуть вдаватися до ще більш непрозорих кроків, щоб приховати цей “тіньовий флот”. Такі дії зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи, а отже, потенційно завдадуть шкоди всій судноплавній галузі.

За словами джерел, до запропонованого нового пакета також включені індивідуальні санкції проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців із тимчасово окупованих територій та виробництва зброї.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Травня 2024 15:08

Росіяни завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ, почали перекидати резерви, – Сирський
23 Травня 2024 15:34

NYT: У Білому домі тривають дебати щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ
23 Травня 2024 14:16

Кількість жертв ворожого ракетного удару по Харкову зросла до семи
23 Травня 2024 13:48

Удар по Харкову: ворог влучив у друкарню видавництва “Віват”, є загиблі
23 Травня 2024 13:19

Зеленський прокоментував сьогоднішню атаку на Харків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки