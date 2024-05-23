Країни ЄС не можуть дійти згоди щодо нового пакета санкцій, – FT

Серед країн ЄС залишаються розбіжності стосовно нового пакета санкцій проти РФ. Дискусії ідуть навколо “тіньового флоту” танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти.

Про це повідомляє Financial Times.

Напередодні посли держав-членів ЄС обговорили новий проєкт запропонованих обмежень, які також включають заборону на реекспорт російського СПГ — це перший раз, коли ЄС офіційно націлений на російські газові продукти — що, за словами одного з учасників зустрічі, стало “кроком уперед”.

Джерела FT повідомили про розбіжності навколо масштабу обмежувальних заходів, але, за їхніми словами, немає ідеологічного протистояння або безкомпромісних “червоних ліній”.

Найбільша проблема стосується посилення санкцій проти танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти з неперевіреною страховкою та невідомими структурами власності.

Такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти цих заходів. На думку трьох країн, такі санкції лише призведуть до того, що судноплавні оператори почнуть вдаватися до ще більш непрозорих кроків, щоб приховати цей “тіньовий флот”. Такі дії зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи, а отже, потенційно завдадуть шкоди всій судноплавній галузі.

За словами джерел, до запропонованого нового пакета також включені індивідуальні санкції проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців із тимчасово окупованих територій та виробництва зброї.